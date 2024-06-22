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В Беларуси опять вводят ограничения на посещение лесов

  • 22.06.2024, 20:22
В Беларуси опять вводят ограничения на посещение лесов

За считанные часы «пожелтела» почти половина страны.

По всей Беларуси прошли сильные дожди – запреты на посещение лесов сняли. Еще утром 22 июня вся интерактивная карта Минлесхоза была зеленой, а в середине дня она основательно пожелтела. Запретов пока нет.

Ограничения на посещение лесов действуют почти на половине территории страны. В Гомельской области во всех районах можно посещать лес только пешком. На Минщине осталось совсем немного мест, где не действуют ограничения: Столбцы, Несвиж и Клецк.

А в остальных регионах, наоборот, лишь считанные районы, где грибы-ягоды надо собирать с осторожностью. В Брестской области это Пружаны, Дрогичин, Пинск и Иваново. На Гродненщине лишь в областном центре и его округе введен третий класс пожарной опасности.

В Витебской области в пяти районах также следует соблюдать определенные правила при посещении леса: в Верхнедвинском, Поставском, Лепельском, Чашникском и Сенненском.

При введении ограничений беспрепятственно ходить в лес за грибами или ягодами можно только пешком. Въезжать в такую зону на автомобиле запрещено. Разводить костры – тем более.

Если действует запрет, то вход в лес закрыт для всех. Правда, как уточняют в Минлесхозе, работники лесных хозяйств, обнаружив нарушителя, в большинстве случаев лишь проводят с ним профилактическую беседу.

Но если человек разжигает костер или бросает окурок, тогда ему назначат штраф. Размер взыскания за нарушение, от которого лес не пострадал, может составить 12 базовых величин.

Если в лесу произошел пожар, то штраф увеличится до 30 базовых.

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