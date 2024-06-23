В Японии гуманоидного робота научили водить автомобиль 1 23.06.2024, 12:10

Он вовремя реагировал на сигналы светофора и других водителей.

Автономное вождение обычно ассоциируют с беспилотными автомобилями, однако существует альтернативный подход, который предполагает использование человекоподобных роботов-водителей, пишет nplus1.ru.

Такой способ имеет ряд преимуществ, так как потенциально они могут выполнять и другие задачи, например, переносить тяжелые предметы, делать работу по дому и помогать пожилым людям.

Японские инженеры провели эксперименты и научили робота Musashi с мускульно-скелетной конструкцией тела управлять маленьким одноместным автомобилем Toyota COMS.

Робот сидел в водительском кресле без дополнительных приспособлений и смог вращать руль двумя руками, нажимать на педали газа и тормоза, разгоняясь до заданной скорости 5 км/ч и тормозя при появлении пешеходов.

Также он вовремя реагировал на сигналы светофора и другие автомобили. В будущем инженеры хотят научить робота самостоятельно садиться в машину и строить маршрут.