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Уже 500 дней ничего не известно о Николае Статкевиче

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  • 23.06.2024, 12:36
Уже 500 дней ничего не известно о Николае Статкевиче
Коллаж: Charter97.org

Что происходит с лидером белорусской оппозиции?

Сегодня уже ровно 500 дней нет никаких вестей о лидере белорусской оппозиции, политзаключенном Николае Статкевиче.

Об этом сообщила жена политика Марина Адамович:

«Сегодня ровно 500 дней полной неизвестности. 1484 дня за решеткой. Пропасть. Бездна. Сколько черноты и зла, сколько низких энергий в это вложено.

Но свет обязательно разгонит тьму. Сегодня это особенно очевидно.

С праздником Сошествия Святого Духа! С Троицей!».

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

Поддержите политзаключенного: ИК № 13, 211791, Глубокое, Советская, 205, Николаю Викторовичу Статкевичу.

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