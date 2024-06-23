«Беларуская выведка»: Лукашенко начал выполнять свою часть плана по атаке на Запад и Украину 2 23.06.2024, 15:10

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Диктатор действует в рамках мировой «Оси зла».

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о сговоре (союзном договоре) РФ с КНДР под покровительством Китая и договоренности Лукашенко присоединиться к скоординированной гибридной атаке на Украину и коллективный Запад.

Наши источники уточняют, что Лукашенко вступил в фазу реализации своей части всеобщего плана гибридной атаки, как член вновь созданного альянса.

«Проверки боеготовности» — это создание перманентной угрозы военной эскалации на границе с Украиной, которые будут продолжаться до глубокой осени и перейдут в фазу постоянных учений. Лукашенко выполняет обещания, данные Путину и последовательно будет реализовывать часть сценария, отведенного для Беларуси кукловодами из Кремля.

Основные направления гибридных угроз:

1. Военная угроза на украинской и Европейской границе, псевдоядерный шантаж и провокации учениями/проверками боеготовности. Получаемые нами данные говорят о скором реальном размещении (осень) элементов ТЯО на территории РБ. Пока речь идет о подготовке мест хранения.

2. Эскалация на границе ЕС с помощью атак мигрантов, создание пограничных инцидентов (гибель пограничников, примирение огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ, массовые штурмы). Накопление мигрантов продолжается и схлынет только с наступлением холодов, т. к. ОСАМ не сможет открыто обеспечить скрытое перемещение контингента, его проживание и снабжение.

3. Оперативное обеспечение подрывной деятельности российских спецслужб на территории ЕС.

На третьем пункте силам безопасности ЕС стоит обратить особое внимание.