Создана система безопасности с ИИ, которая может стрелять в преступников 23.06.2024, 18:50

1,246

«Один дома» из будущего.

Изобретатели придумали умную систему безопасности для домашнего использования. С помощью функций интеллектуального слежения она может распознать и атаковать преступника.

Новая система безопасности Paintcam Eve использует шарики с краской и интеллектуальное отслеживание объектов для выявления потенциальных угроз, а также поражает злоумышленников краской или слезоточивым газом.

«Прогрессивная технология PaintCam обнаруживает как людей, так и домашних животных, используя самое современное распознавание лиц, чтобы отличить желанных гостей от потенциальных злоумышленников. … В случае нежелательного вторжения наша система начинает действовать, применяя пейнтбольные маркеры или слезоточивый газ, чтобы сдержать злоумышленника и обозначить его для легкой идентификации органами власти», — объясняют создатели на своем вебсайте.

Интересно, что в некоторых странах эта система не была бы легальной. Например, ее могли бы расценивать как автоматическое пейнтбольное оружие и не разрешить в США.

Проект ставил целью привлечь для разработки 12 000 евро (12 800 долларов США), но получил значительно больше (74 190 евро или 79 451 доллар США). Поставлять продукт планируют с ноября текущего года. Сречко Думанич из Словении, который стоит за изобретением, в комментарии Gizmodo отметил, что он не верит, что его продукт может оказаться незаконным.

«У нас нет данных о том, что наш продукт может быть незаконным, поэтому мы добавляем все эти различные переключатели или средства защиты в приложении, чтобы соответствовать разному законодательству», — сказал Думанич.

Он уточнил, что Paintcam Eve имеет по крайней мере девять различных режимов использования. Согласно заявлению создателей на Kickstarter, система стоит примерно от 1200 до 2000 долларов в зависимости от модели. Более дорогие варианты искусственного интеллекта позволяют распознавать лица животных и людей.