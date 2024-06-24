Видео: ВСУ отразили мощную атаку россиян 1 24.06.2024, 17:12

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Штурмовиков РФ «перемололи» вместе с техникой.

Украинские военные успешно отбили штурм российских оккупантов на одном из направлений, нанеся весомый урон живой силе и бронетехнике врага.

В ходе сражения было уничтожено и повреждено шесть единиц вражеской тяжелой техники, сообщает пресс-служба 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Снова ранним утром враги попытались атаковать украинские рубежи. Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от попаданий», — подписали видео украинские бойцы.

В результате боевых действий украинскими силами было уничтожено пять российских оккупантов и ранено еще четверо. Также была уничтожена и повреждена следующая техника противника:

• 5 танков (из них 3 уничтожено и 2 повреждено);

• 1 боевая машина пехоты (уничтожена).