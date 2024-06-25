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Украинская разведка поразила склад боеприпасов в Воронежской области РФ

  • 25.06.2024, 10:22
  • 1,034
Украинская разведка поразила склад боеприпасов в Воронежской области РФ

Взрывы гремят до сих пор.

В ночь на вторник, 25 июня, воины Департамента активных действий Главного управления разведки поразили полевой склад боеприпасов в Ольховатском районе Воронежской области РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Разведчики отметили, что на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией, который продолжается до сих пор.

«Учитывая размеры склада, похоже, взрываться будет еще долго», — подчеркнули в ГУР.

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