Украинская разведка поразила склад боеприпасов в Воронежской области РФ
- 25.06.2024, 10:22
- 1,034
Взрывы гремят до сих пор.
В ночь на вторник, 25 июня, воины Департамента активных действий Главного управления разведки поразили полевой склад боеприпасов в Ольховатском районе Воронежской области РФ.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Разведчики отметили, что на площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией, который продолжается до сих пор.
«Учитывая размеры склада, похоже, взрываться будет еще долго», — подчеркнули в ГУР.