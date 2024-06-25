США готовятся к атаке РФ на свои спутники 25.06.2024, 14:43

1,018

Российский «Космос-2576» приблизился к американским спутникам.

Россия обостряет ситуацию в космосе, и после нескольких лет испытаний вывела на орбиту спутник, который может представлять угрозу американским аппаратам. Космическое командование США готовится к возможной атаке, заявил его глава генерал Стивен Уайтинг, пишет The Moscow Times.

Запущенный 16 мая спутник «Космос-2576» был выведен на низкую околоземную орбиту и приведен в рабочее состояние, сказал Уайтинг 24 июня, выступая в Институте аэрокосмических исследований Митчелла (его цитирует SpaceNews). «И если посмотреть на то, где расположился спутник», – в одной плоскости с американским спутником, обеспечивающим национальную безопасность, – «это не кажется случайным», отметил командующий.

Такое расположение позволяет российскому аппарату наблюдать за американским спутником, отслеживать его и – потенциально – вмешиваться в его работу, поясняет SpaceNews.

«Космос-2576», по оценке Пентагона, «является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», заявил через несколько дней после его запуска представитель Министерства обороны США Пэт Райдер. Тогда же об этом говорил заместитель представителя США в ООН по спецвопросам Роберт Вуд во время обсуждения в Совете безопасности российской резолюции о запрете на размещение в космическом пространстве любых вооружений. Постоянный представитель России Василий Небензя в ответ заявил, что «даже не понял, о чем он [Вуд] говорит».

«Космос-2576» был запущен в ночь на 17 мая с космодрома Плесецк вместе с другими, гражданскими, аппаратами, которые распределились по другим орбитам. «Такой смешанный военно-гражданский груз стал полной неожиданностью. Никогда такого раньше у России не видел», – говорил Reuters аналитик Барт Хендрикс, давно изучающий российскую космическую программу. «Космос-2576» был выведен на идентичную с американским разведывательным спутником USA-314 орбиту, отмечало агентство со ссылкой на публичные данные Космического командования США о расположении спутников.

«Россия тестировала подобное противокосмическое оружие в 2017, 2019 и 2022 гг., «и теперь, похоже, они вывели его на орбиту в рабочем состоянии», сказал Уайтинг. США серьезно относятся к такой активности и отрабатывают действия в ответ на потенциальные атаки на свои космические аппараты», — добавил он.

Рост напряженности в космосе происходит на фоне утверждений США о разработке Россией космического ядерного оружия. Более того, 5 февраля 2022 г. она запустила аппарат «Космос-2553», предназначенный для испытания компонентов для потенциального противоспутникового оружия, которое будет снабжено ядерным зарядом, рассказали в мае The Wall Street Journal американские чиновники.

В конце апреля Москва наложила вето на резолюцию ООН, которая подтвердила бы запрет на размещение ядерного оружия в космосе. В документе содержится призыв к странам соблюдать Договор о космосе 1967 г., по которому все стороны согласились «не размещать на орбите вокруг Земли объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com