В России будет заблокировано 81 иностранное издание 4 25.06.2024, 15:21

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Среди них — и телеканал «Белсат».

В России заблокируют 81 иностранное издание, включая крупнейшие европейские СМИ. Так решил ответить МИД РФ на меры 14-го пакета санкций ЕС, заблокировавшего «Известия», РИА «Новости» и «Российскую газету» на своей территории.

«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», — заявили в российском ведомстве.

Среди ресурсов, попавших под ограничения в России, оказались: Der Spiegel, Die Zeit, El Mundo, El Pais, Le Monde, Agence France-Presse, Delfi, Politico, Euobserver.

Есть среди них и белорусский телеканал «Белсат», входящий в структуру польского телевидения.

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