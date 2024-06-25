В белорусской IT-индустрии всплеск увольнений

В белорусской IT-индустрии всплеск увольнений2
- 25.06.2024, 17:25
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Более двух тысяч за весну.
В Беларуси растет число увольнений в IT-отрасли, сообщает devby.io со ссылкой на собственные оценки и данные Белстата.
За март и апрель текущего года были уволены более 2300 человек, в то время как в январе – феврале – около 1600 сотрудников.
С декабря 2023 года в белорусском IT-секторе увольняли менее 1000 человек ежемесячно. Нынешний всплеск может быть связан с очередным уходом IT-компаний из Беларуси.
За первое полугодие 2024 года в ликвидацию ушли несколько десятков IT-компаний. В частности, в Минске закрылись офисы Playtika, Apalon, Belka Games, InData Labs, Evolution Gaming, Skywind Tech By, Steel Monkeys и другие.
В 2021 году из Беларуси уехали 17,6% IT-секторе-специалистов. Через год показатель увеличился более чем вдвое и составил 47,7%. В прошлом году темпы отъезда вообще достигли рекордных 57,2%.
Средняя зарплата в области IT в Беларуси за год упала на 1% в долларах, при этом в рублях увеличилась более, чем на 10%.