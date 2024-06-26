Идеальная тактикa: подробности уничтожение склада БПЛА в российском Ейске 26.06.2024, 10:48

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иллюстративное фото

Кейс является очень показательным.

Удар, который нанесли Вооруженные силы в ночь на 21 июня по объектам военного полигона в российском Ейске в Краснодарском крае на самом деле является «идеальной тактикой» ведения войны. Так считает представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Это тот случай, когда вместо того, чтобы отбивать стрелы, которые уже летят, вы убиваете непосредственно лучника», — подчеркнул он, добавив, что такая идеальная тактика, уничтожить оружие еще до того, как враг его применит, всегда будет эффективнее.

Он отметил, что Силы обороны уничтожили в Ейске довольно мощное вооружение РФ, поскольку был поражен не только склад с дронами, но и учебный центр, где готовили операторов беспилотников.

«Из-за этого они будут иметь некоторые сложности с личным составом», — отметил Плетенчук.

Он убежден, что россияне вскоре компенсируют потери как БПЛА, так и людей, ведь это не более, чем расходный материал для оккупантов.

«Но этот кейс является очень показательным», — резюмировал представитель ВМС.

Напомним, той ночью ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины ликвидировали 20 дронов типа Shahed-136 / «Герань-2», 50 ударных БПЛА типа «Ланцет», 40 разведывательных беспилотников типа ZALA и 10 разведывательных БПЛА типа SuperCam.

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