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На мысе Чауда, откуда россияне запускали «Шахеды», возник мощный пожар

  • 26.06.2024, 12:00
  • 2,206
На мысе Чауда, откуда россияне запускали «Шахеды», возник мощный пожар

Опубликованы фото со спутника.

Во временно оккупированном россиянами Крыму на мысе Чауда, откуда оккупанты не раз запускали иранские беспилотники-камикадзе типа «Шахед» по материковой части Украины, возник мощный пожар.

На снимке со спутника, который был сделан в понедельник утром, 25 июня, возгорание хорошо видно, сообщает «Радио Свобода» в Telegram. Пока неизвестно, почему произошел пожар в Крыму - в последние дни не было информации о дроновых или ракетных ударах по полуострову.

Журналисты отметили, что на крымском мысе Чауда находится полигон захватчиков, с территории которого, по сведения украинских военных, захватчики запускают «Шахеды».

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