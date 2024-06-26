Котел в Волчанске: россияне до сих пор находятся в окружении 26.06.2024, 12:41

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Их заблокировали на Агрегатном заводе.

Российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области Украины. Захватчики пытаются туда пробиться.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повха в эфире «Радио Свобода».

Как отметил спикер, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу.

Он подтвердил, что на агрегатном заводе в Волчанске остаются российские войска, оккупанты заблокированы. При этом спикер не назвал количество российских захватчиков, которые остаются на заводе.

«Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины... Они (другие российские силы, - ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают», - сказал Повх.

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