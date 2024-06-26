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Бывший посол Беларуси в Германии внезапно скончался

  • 26.06.2024, 16:38
  • 1,238
Бывший посол Беларуси в Германии внезапно скончался

МИД молчит.

Telegram-каналу «Беларусь головного мозга» стало известно о внезапной смерти бывшего посла Республики Беларусь в ФРГ Дениса Сидоренко. Сегодня должны пройти его похороны в Минске. Информацию подтверждает и издание «Позiрк».

Однако никакой информации об этом на официальных страницах МИД РБ нет, что наводит на самые разные подозрения.

Денис Сидоренко – выпускник факультета международных отношений БГУ, с 2016 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Федеративной Республике Германия. В 2024 был отозван, а в марте того же года – освобожден от должности.

Новых назначений Сидоренко так и не получил.

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