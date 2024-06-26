РФ атаковала Харьков и область КАБами 26.06.2024, 17:14

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Есть пострадавшие, среди них и дети.

Днем среды, 26 июня, Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по украинскому городу Харькову и близлежащим населенным пунктам.

Об этом сообщают Telegram-каналы главы Харьковской ОВО Олега Синегубова и главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

По данным Синегубова, россияне атаковали Харьков и район.

Позже Задоренко уточнил, что был нанесен авиаудар по Дергачам. По его данным, россияне нанесли удары по жилому сектору.

В прокуратуре уточнили, что в результате авиаудара пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Четверо со взрывными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Еще четверо, среди которых трое детей, получили острую реакцию на стресс. Медицинская помощь предоставлена на месте.

Удар был нанесен около 15.30 среды, 26 июня. Были повреждены частные дома, начался пожар в хозяйственном здании на площади 20 кв.

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