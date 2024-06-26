СМИ: Посол Сидоренко покончил с собой — не выдержал допросов КГБ 26.06.2024, 20:36

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Денис Сидоренко

У бывшего посла Беларуси в Германии остались две дочери.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня. МИД о смерти Сидоренко сообщил только 26 июня. Причем это было сделано без деталей, кратко, после того как информация прошла в независимых СМИ.

Как стало известно «Нашай Ніве», бывший посол в Германии Денис Сидоренко покончил жизнь самоубийством — прыгнул с многоэтажки.

Сидоренко был послом Беларуси в Германии очень долго — с 2016 по 2024 год. Его освободили от этой должности указом Александра Лукашенко 11 марта этого года.

Как рассказали изданию источники, по возвращении из своей посольской командировки из Германии, Сидоренко стал объектом внимания Комитета государственной безопасности.

«Не вылезал из полиграфов и допросов», — рассказали «Нашай Ніве» информированные собеседники.

Новой должности в Министерстве иностранных дел Сидоренко не получил. Хотя работа послом в Германии — крупнейшем государстве Евросоюза, — это посольская должность высшей лиги.

«Видимо, не выдержал того, что происходит», — добавил другой информированный собеседник.

У Сидоренко остались две дочери.

В Минске говорят, что все карьерные дипломаты, которые возвращаются из ЕС, сейчас становятся объектами тщательного оперативного изучения спецслужб.

Ранее в ноябре 2022 года умер 64-летний министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Позже, как можно предположить, самоубийством покончил жизнь и 46-летний министр транспорта Алексей Авраменко.

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