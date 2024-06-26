В ЦБ РФ заявили об угрозе гибели российской экономики 5 26.06.2024, 22:09

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Из-за санкций.

Новая волна западных санкций с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются «дружественными», может привести к «гибели» российской экономики. Об этом в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, решать проблемы с платежами «надо как можно быстрее» и не гнушаться даже экзотическими или устаревшими механизмами. «То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать», — призвал Чистюхин.

«Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», — добавил он (цитаты по РБК).

Российские компании с начала зимы столкнулись с проблемами в проведении платежей — вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина и позволил ему отключать от долларовых расчетов любые банки по всему миру за помощь российскому ВПК. Блокировать расчеты начали банки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов — ключевых хабов параллельного импорта в Россию. Следом к финансовой блокаде подключились банки Китая — главного покупателя российской нефти и крупнейшего поставщика импортных товаров на российский рынок.

К концу началу весны, по оценкам Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине, было приостановлено 80% расчетов между Россией и КНР. Надежды на то, что ситуация радикально улучшиться после визита в Китай диктатора РФ Владимира Путина, оказались тщетными. Хотя Путин и Си Цзиньпин обсуждали создание изолированной сети китайских банков, которые бы проводили расчеты с Россией и не боялись бы западных санкций, ее масштабы оказались значительно меньше того, на что рассчитывала российская сторона, рассказали Financial Times знакомые с ситуацией источники. В конце мая переводы из России в Китай начали блокировать банки Казахстана со ссылкой на то, что крупнейший в КНР Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за санкционные виды продукции.

12 июня американский Минфин внес в санкционные списки Московскую биржу и ее ключевые расчетные структуры (Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий), после чего биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом в России остановились. Одновременно под санкции попали «дочки» Сбербанка ВЭБа в Китае и Индии, «дочки» ВТБ в КНР, Индии и Гонконге, а также три дочерние структуры оборонного Промсвязьбанка — китайская, индийская и киргизская. Помимо санкций против банков, США расширили понятие «ВПК России», за сделки с которым финансовым организациям грозят вторичные меры вплоть до отключения от мировой долларовой системы. Теперь под «оборонным комплексом» России понимаются все включенные в санкционные списки компании, даже не имеющие прямого отношения к производству военной продукции.

На фоне проблем с платежами поставки импортных товаров в Россию в январе–апреле упали на 9%, до $84,6 млрд. Причем спад коснулся всех регионов: импорт из Европы и стран Америки обвалился на 19%, из Азии — на 4%, из Африки — на 5%.

Это не предел: новые санкции могут лишить экономику еще 15–20% импорта, прогнозируют аналитики ПСБ. «Важно, как отреагируют на новую волну геополитического давления контрагенты из дружественных стран, — пишут они. — Так, США также ввели санкции против „дочек“ крупнейших российских банков в Индии и Китае, и это может дополнительно осложнить адаптацию к новым санкциям и негативно повлиять на объемы экспорта из России».

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