закрыть
26 июня 2024, среда, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ЦБ РФ заявили об угрозе гибели российской экономики

5
  • 26.06.2024, 22:09
  • 9,056
В ЦБ РФ заявили об угрозе гибели российской экономики

Из-за санкций.

Новая волна западных санкций с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются «дружественными», может привести к «гибели» российской экономики. Об этом в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По его словам, решать проблемы с платежами «надо как можно быстрее» и не гнушаться даже экзотическими или устаревшими механизмами. «То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать», — призвал Чистюхин.

«Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», — добавил он (цитаты по РБК).

Российские компании с начала зимы столкнулись с проблемами в проведении платежей — вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина и позволил ему отключать от долларовых расчетов любые банки по всему миру за помощь российскому ВПК. Блокировать расчеты начали банки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов — ключевых хабов параллельного импорта в Россию. Следом к финансовой блокаде подключились банки Китая — главного покупателя российской нефти и крупнейшего поставщика импортных товаров на российский рынок.

К концу началу весны, по оценкам Института финансовых исследований Чон-ян при Китайском народном университете в Пекине, было приостановлено 80% расчетов между Россией и КНР. Надежды на то, что ситуация радикально улучшиться после визита в Китай диктатора РФ Владимира Путина, оказались тщетными. Хотя Путин и Си Цзиньпин обсуждали создание изолированной сети китайских банков, которые бы проводили расчеты с Россией и не боялись бы западных санкций, ее масштабы оказались значительно меньше того, на что рассчитывала российская сторона, рассказали Financial Times знакомые с ситуацией источники. В конце мая переводы из России в Китай начали блокировать банки Казахстана со ссылкой на то, что крупнейший в КНР Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за санкционные виды продукции.

12 июня американский Минфин внес в санкционные списки Московскую биржу и ее ключевые расчетные структуры (Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий), после чего биржевые торги долларом, евро и гонконгским долларом в России остановились. Одновременно под санкции попали «дочки» Сбербанка ВЭБа в Китае и Индии, «дочки» ВТБ в КНР, Индии и Гонконге, а также три дочерние структуры оборонного Промсвязьбанка — китайская, индийская и киргизская. Помимо санкций против банков, США расширили понятие «ВПК России», за сделки с которым финансовым организациям грозят вторичные меры вплоть до отключения от мировой долларовой системы. Теперь под «оборонным комплексом» России понимаются все включенные в санкционные списки компании, даже не имеющие прямого отношения к производству военной продукции.

На фоне проблем с платежами поставки импортных товаров в Россию в январе–апреле упали на 9%, до $84,6 млрд. Причем спад коснулся всех регионов: импорт из Европы и стран Америки обвалился на 19%, из Азии — на 4%, из Африки — на 5%.

Это не предел: новые санкции могут лишить экономику еще 15–20% импорта, прогнозируют аналитики ПСБ. «Важно, как отреагируют на новую волну геополитического давления контрагенты из дружественных стран, — пишут они. — Так, США также ввели санкции против „дочек“ крупнейших российских банков в Индии и Китае, и это может дополнительно осложнить адаптацию к новым санкциям и негативно повлиять на объемы экспорта из России».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пророчество Путина о самом себе
Пророчество Путина о самом себе Андрей Зубов
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников