Во Флориде вандалы оставили оскорбительные надписи на десятках новеньких Cybertruck 27.06.2024, 1:19

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Во Флориде более 30 Tesla Cybertruck стали объектом вандализма: они были окрашены аэрозольной краской с надписями «F**k Elon».

Инцидент произошел на парковке в Форт-Лодердейле, где хранились новенькие пикапы. Проходящий мимо местный житель заметил поврежденные автомобили и сообщил об этом в полицию.

30 Cybertruck, общей стоимостью около 2,7 миллиона долларов, находились на неохраняемой стоянке перед отправкой новым владельцам. Местный житель Ясир Рабелло, комментируя ситуацию для местного телевидения, отметил: «Вандализм неприемлем. Это незаконно».

Полиция начала расследование, но пока арестов не произведено.

Другой пользователь этой парковки, Адам Доктор, рассказал местному каналу WPLG Local 10 о своем первом впечатлении: «Это был один ряд, затем второй, третий и четвертый».

Аэрозольную краску быстро удалили, но проблема сохранности авто остается актуальной. Полиция продолжает искать виновных.

Этот инцидент подчеркивает уязвимость новых автомобилей, оставленных без надлежащей охраны. Поклонники бренда призывают Tesla принять меры для обеспечения безопасности своих транспортных средств на всех этапах логистики, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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