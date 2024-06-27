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Грузия победила Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро

  • 27.06.2024, 0:03
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Грузия победила Португалию и сенсационно вышла в плей-офф Евро

Грузины победили португальцев со счетом 2:0.

Сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти).

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Грузия впервые в своей истории выступает в основном этапе крупного турнира (Евро и ЧМ).

В параллельном матче сборная Турции обыграла команду Чехии со счетом 2:1. Встреча прошла в Гамбурге.

У турок отличились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Дженк Тосун (90+4), у чехов — Томаш Соучек (66).

На 20-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной Чехии Антонин Барак.

В итоге из этой группы в плей-офф вышли Португалия (шесть очков), Турция (шесть) и Грузия (четыре). Чехия (один) вылетела с турнира.

В 1/8 финала Португалия 1 июля во Франкфурте-на-Майне сыграет против Словении, Турция 2 июля в Лейпциге — с Австрией, Грузия 30 июня в Кельне — с Испанией.

39-летний Криштиану Роналду — первый игрок европейской сборной, сыгравший 50 матчей на крупных турнирах. У него 28 игр на Евро и 22 — на ЧМ. Кроме того, Роналду впервые в карьере не забил на групповом этапе крупного турнира. Ранее он забивал на каждом из своих предыдущих 10 групповых этапов на ЧМ и Евро, начиная с Евро-2004.

Микаутадзе, сделавший также голевую передачу, стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на ЧЕ со времен Гарета Бэйла на Евро-2016. Грузинский форвард «Меца» с тремя голами сейчас является лучшим бомбардиром Евро-2024.

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