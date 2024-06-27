Госпереворот в Боливии: армия заняла ключевые правительственные здания 27.06.2024, 0:18

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На территорию президентского дворца въехал танк.

Президент Боливии Луис Арсе осудил «внештатную мобилизацию» нескольких военных подразделений в городе Ла-Пас, а бывший президент страны Эво Моралес обвинил генералитет в попытке организовать военный переворот, сообщает Reuters.

В социальных сетях также публикуют фото и видео военной техники, занявшей центральную площадь города, а также кадры захода военных в дворец правительства.

«Мы призываем к национальной мобилизации, чтобы защитить демократию на фоне госпереворота, возглавляемого генералом (Хуаном Хосе) Сунигой», — заявил Моралес.

Сам генерал Сунига, которого ранее отправил в отставку Арсе, заявил, что трое командующих вооруженными силами выражают свое недовольство положением дел в стране.

«Будет новый кабинет министров, все, конечно, изменится, но наша страна не может так жить дальше», — сказал он в эфире местного телевидения.

Боливийская армия заняла ключевые правительственные здания, а на территорию президентского дворца въехал танк, пишут местные СМИ.

В свете ситуации в Боливии президент Гондураса Сиомара Кастро созвал экстренное совещание CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Предыдущая попытка государственного переворота предпринималась в Боливии в 2019 году из-за обвинений в адрес Моралеса, связанных с фальсификациями на выборах.

После того, как Организация американских государств (ОАГ) признала факт фальсификаций, Моралес получил предупреждение от командующего вооруженными силами Уильямса Калимана. Позднее Калиман был приговорен к тюремному сроку за попытку участия в перевороте.

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