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Самый маленький электрокар Fiat получил оригинальную летнюю версию

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  • 27.06.2024, 8:37
  • 2,264
Самый маленький электрокар Fiat получил оригинальную летнюю версию

Вместо крыши установили натяжной тент в полоску.

Линейку Fiat Topolino 2024 пополнил нестандартный вариант Spiaggina. Миниатюрный электромобиль превратили в оригинальный пляжный кабриолет. Об этом рассказывается на Instagram-странице миланского кузовного ателье Castagna.

Именно эта компания выполнила необычный тюнинг Fiat Topolino. Она специализируется на подобных кабриолетах и ранее доработала таким образом Fiat 500.

У Fiat Topolino срезали крышу и сняли двери, а взамен установили натяжной тент в полоску. Электрокар отделали деревом и установили хромированные ручки — теперь он напоминает небольшой катер.

За доплату доступна удлиненная на 30 см модификация. Ее преимуществом является багажник сзади.

Силовая установка Fiat Topolino не изменилась. Миниатюрный электромобиль оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он способен развить 45 км/ч и проехать 75 км без подзарядки.

Новый Fiat Topolino Spiaggina существенно дороже стандартной модели. Если обычный электрокар стоит 7544 евро, то цена кабриолета стартует с 25 000 евро, а удлиненный вариант обойдется в 35 000 евро.

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