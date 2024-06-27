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Гендиректор «Белавиа» обиделся на США из-за санкций

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  • 27.06.2024, 9:21
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Гендиректор «Белавиа» обиделся на США из-за санкций

А также назвал нелепые «причины» их введения.

У авиакомпании «Белавиа» множество благодарностей от дипломатов и посольств со всего мира, поэтому введение санкций «вызывало чувство досады». Об этом в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказал генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец.

«В период пандемии уже была закрыта часть маршрутов, и очень тяжело было американцам выехать из Турции и вернуться на родину. «Белавиа» тысячи американских людей, дипломатов, военных вывезла из Турции в Минск. Из Минска мы летели с ними в Париж и Амстердам. И оттуда преимущественно авиакомпанией Delta они улетали домой», — рассказал директор Национальной авиакомпании Беларуси.

По его словам, ныне покойный замминистра иностранных дел Олег Кравченко, который курировал в МИД отношения с Америкой, буквально каждый день присылал эсэмэски, приходившие из Госдепа, из посольства со словами: «Спасибо, «Белавиа».

«Очень четкую фразу я запомнил: «Мы такую помощь никогда не забудем». Они не забыли», — заявил Чергинец.

По словам Игоря Чергинца, первые европейские санкции были наложены на Беларусь «за то, что Лукашенко и Путин согласились на восстановление воздушного сообщения между своими странами после ковида».

«Потом это сделали все государства. А на «Белавиа» за это наложены санкции. Логики вообще никакой», — возмутился Игорь Чергинец.

(На самом деле первые санкции Евросоюза против авиакомпании были введены после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая 2021 года — ред.).

Чергинец также дал странное объяснение введению следующего пакета санкций. По его словам, представитель Китая в ООН заявил, что санкции, наложенные на «Белавиа», незаконны. «Синьхуа» опубликовало это заявление, и генеральный директор «Белавиа» на своей страничке в Facebook это опубликовал.

«Вот за эту перепубликацию на «Белавиа» и были наложены следующие санкции», — заявил он.

(На самом деле в декабре 2021 года «Белавиа» попала в пятый пакет санкций против ЕС из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Евросоюзом — ред.).

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