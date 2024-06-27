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ВСУ отбросили российские войска под Лиманом

  • 27.06.2024, 9:27
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ВСУ отбросили российские войска под Лиманом

Ситуация изменилась из-за ротации сил.

Силы обороны Украины отбросили врага возле Тернов Донецкой области. Зато враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, за прошедшие сутки зафиксировано продвижение оккупантов возле Выемки и в Красногоровке. Бои продолжаются возле Сотницкого Казачка.

«Успеха у Тернов удалось достичь еще в конце апреля силами 95 ОДШБр, БТГр «Сокол» НГУ «Азов», 60 ОМБр, батальон 93 ОМБр, 63 ОМБр и подразделений ОСБ», - отметили наблюдатели.

В то же время отмечается, что возле Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями.

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