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Бывший президент Гондураса получил в США 45 лет тюрьмы

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  • 27.06.2024, 10:54
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Бывший президент Гондураса получил в США 45 лет тюрьмы

Решение вынес суд в Нью-Йорке.

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес приговорен к 45 годам тюремного заключения и штрафу в восемь миллионов долларов за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Такое решение вынес суд в Нью-Йорке, сообщает CNN.

Экс-президент Гондураса отрицал выдвинутые против него обвинения и на вынесении приговора в среду, 26 июня, настаивал на том, что он невиновен и что его «необоснованно и несправедливо обвинили».

По данным стороны обвинения, 55-летний Эрнандес в сговоре с наркокартелями во время своего пребывания в должности главы государства, способствовал переправке более 400 тонн кокаина из Гондурас в США. Взамен на покровительство наркоторговцам, по словам прокуроров, Эрнандес получил миллионы долларов в виде взяток, которые он использовал для своего продвижения в политике.

Эрнандес занимал пост президента Гондураса с 2014 по 2022 годы. По данным министерства юстиции США, за время своего пребывания в этой должности он «защищал и обогащал торговцев наркотиками из своего ближайшего окружения», использовал исполнительную власть для экстрадиции в Америку некоторых наркоторговцев, «которые угрожали его власти», «обещая наркодилерам, которые платили ему и следовали его инструкциям, не высылать их из Гондураса».

Он был экстрадирован из своей страны после того, как в 2022 году Министерство юстиции США выдвинуло против него три обвинения в торговле наркотиками и огнестрельном оружии. Сначала его задержали (в феврале 2022 года) и поместили под стражу в Тегусигальпе, а в середине марта суд разрешил выдать его Америке.

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