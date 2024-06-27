Способна ли новинка от Илона Маска изменить ситуацию на фронте в Украине? 27.06.2024, 15:50

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Терминал Starlink Mini — размером с ноутбук и весит немногим больше килограмма.

В середине июня компания SpaceX представила новую, компактную версию пользовательского модуля для системы спутникового интернета Starlink. Терминал Starlink Mini размером с ноутбук и весит немногим больше килограмма, что почти в три раза меньше стандартного Starlink, сообщает «Голос Америки».

Появление Starlink Mini могло бы стать чисто технологической новостью, но во время войны России против Украины именно терминалы Starlink стали ключевым элементом связи и целенаведения на поле боя.

Новая, намного более портативная версия терминала (Starlink Mini можно легко спрятать в рюкзак и запитать по USB от внешнего аккумулятора) возможно, станет еще более полезной в полевых условиях. Как ее появление отразится на ходе боевых действий?

«Конечно, эти маленькие терминалы будут довольно полезными для многих военных пользователей», — говорит Якуб Яновский, независимый чешский исследователь, сотрудничавший с организациями Oryx и Bellingcat.

По его словам, Mini — меньше, легче и потребляет меньше электроэнергии. Все эти характеристики важны для военных, говорит Яновский.

При этом лишь одной стороне конфликта — Украине — разрешено пользоваться Starlink в военных целях, однако российские военные также начали пытаться получить к ним доступ.

Однако ограничить спутниковый интернет через Starlink для российских войск – без ограничения доступа для украинских военных на передовой – оказалось технически нетривиальной задачей.

Теневой импорт

Когда в феврале 2024 года стало широко обсуждаться использование Starlink российскими войсками, журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что одним из сайтов, продающих терминалы Starlink в России, является iMiele.ru, торгующий бытовой техникой германского бренда Miele.

Но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину компания Miele перестала продавать свои товары в Россию, а сайт iMiele.ru не связан напрямую с германским производителем. На аффилированном с iMiele.ru сайте Mieles.ru, также продающим товары Miele в России, говорится, что технику поставляют из стран СНГ и Евросоюза.

Этот подход является стандартным для импорта Starlink: как и многие западные товары, терминалы попадают в Россию через третьи страны в обход официальных каналов поставок.

После появления информации о терминалах Starlink на службе у ВС РФ, владелец SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковые системы его компании никогда не работали и не продавались в России.

Киев призвал SpaceX принять меры, чтобы воспрепятствовать использованию терминалов в России. Несмотря на это, остановить их «серый» импорт в Россию и их применение на фронте российскими войсками будет очень сложно, говорят эксперты.

Starlink — это гражданская технология, говорил Яновский в интервью «Голосу Америки» в феврале.

«Терминалы покупаются в Европе, регистрируются на реальные или вымышленные имена — говорит эксперт. — Потому что, в конце концов, компания SpaceX не является правоохранительным органом. У них нет возможности проверить, настоящие ли чье-то имя и адрес».

Прогресс в ограничении доступа для России?

Представительница Пентагона похвалила компанию SpaceX за принятые меры по ограничению использования Starlink россиянами в Украине — об этом говорится в письме, полученном изданием Bloomberg.

Компания предоставляла информацию для поддержки расследований и ограничивала доступ российским пользователям, отмечала Аманда Дори, и.о. замминистра обороны США, в письме сенатору Элизабет Уоррен, члену сенатского Комитета по вооруженным силам, в июне 2024 года.

По расчетам Пентагона, каждый сотый терминал Starlink в Украине использовался в обход имеющихся ограничений. Хотя SpaceX прекратила обслуживание уже нескольких сотен таких терминалов, Дори предполагает, что Россия продолжит приспосабливаться к ситуации и пытаться получить интернет-доступ через Starlink в обход запретов.

Контрабанда систем Starlink

Упростит ли новая версия терминала доступ для россиян к системе Starlink? По мнению Яновского, преимущества Mini вряд ли кардинально изменят ситуацию: «Я не думаю, что это будет иметь большое значение для контрабанды, — говорит он. — Люди, которым удалось импортировать обычный [терминал] Starlink в Россию, так же легко смогут импортировать новую версию».

Главное управление разведки (ГУР) Украины ранее утверждало, что Россия покупает системы Starlink в арабских странах. Эксперты предполагали, что системы регистрировались в Европе, иногда — на фиктивные имена.

Весной 2024 года российские интернет-площадки, продававшие Starlink, отдельно рекламировали, что системы предназначены «для СВО» (СВО, специальная военная операция — так российские власти называют вторжение в Украину. Прим. ред.).

Спутниковая связь для российских военных недешева: сайт imiele.ru продавал терминалы за 299 000 рублей (примерно $3240; новый Starlink Mini в США стоит $600, обычный Starlink — $499), не считая стоимости подписки.

Завышенную цену можно объяснить сложной логистикой доставки товара в Россию и махинациями, необходимыми для его импорта и использования.

В переписке с Радио Свобода представитель одного из сайтов, продающих Starlink, пояснил, что системы поступают в Россию «полностью готовыми с аккаунтом, оформленным на Польшу». Другой продавец Starlink в Москве рассказал журналистам издания, что терминалы регистрируются на случайные европейские имена и фамилии и «левые данные».

Для открытия аккаунта не требуется проверка паспорта и личных данных.

Если ввоз полноразмерных терминалов Starlink не составлял для российских бизнесменов трудностей, то и с более компактными Mini проблем возникнуть, вероятно, не должно.

Однако если цена на Mini снизится, это может удешевить импорт, и тогда для Украины станет еще более важным вопрос сдерживания притока новых систем в Россию, считает Яновский.

Starlink для Украины и России

Почему помощь SpaceX настолько важна в противодействии использованию Starlink в России? Массово отключить российские терминалы и оставить в строю лишь украинские технически очень сложно.

Покрытие Starlink обеспечивается точечными каналами связи. Это означает, что на земле существует ячейка диаметром примерно 24 км, объяснял ранее Яновский.

«В этой зоне покрытия интернет-услугами может воспользоваться любой владелец активного терминала, — говорил он. — То есть, если вы, например, обеспечиваете связь украинских войск в Авдеевке или другом прифронтовом районе, вам, по сути, придется также покрывать связью определенные территории вокруг него, которые оккупированы российскими войсками».

Тодд Хамфрис, профессор Техасского университета, и его команда уже несколько лет работают над изучением структуры сигнала Starlink и над более точным определением месторасположения терминалов.

Starlink использует маленький GPS-приемник, встроенный в каждую систему, для определения местонахождения, объяснял «Голосу Америки» профессор в феврале 2024 года.

Однако в зонах боевых действий GPS-сигналы часто глушатся или подделываются. Хамфрис предполагал, что в SpaceX придумали обходный путь для ВСУ. Не исключено, что этот обходной путь использует и Россия, чтобы установить свои собственные координаты и обмануть терминал, заставив его считать, что он находится на украинской стороне фронта.

С учетом нынешней ситуации и появления Starlink Mini, Яновский полагает, что кроме отключения конкретных систем, находящихся под контролем российских военных, SpaceX может предпринять дополнительные меры для ограничения возможностей терминалов, используемых ВС РФ.

«Например, я думаю, что имело бы смысл разрешить терминалам в Украине активироваться и начать получать данные только в том случае, если они впервые появятся, скажем, в 50 с лишним километрах за линией фронта на подконтрольной Украине территории» — говорит он.

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