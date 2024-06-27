В Германии взялись за поставки люксовых авто в Беларусь 27.06.2024, 16:28

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В офисах автодилеров идут обыски.

Прокуратура подозревает их в нарушении эмбарго на продажу в Россию люксовых автомобилей, сообщает «Немецкая волна».

По версии следствия, подозреваемые вводили немецкие власти в заблуждение, сообщая, что авто экспортируются в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. На самом деле, считает прокуратура, они были проданы в Россию.

На данный момент правоохранители расследуют факты продажи 190 автомобилей. 26 июня в офисах автодилеров прошли обыски. Как сообщает прокуратура, в ходе обысков были получены «обширные доказательства», а также арестованы счета на более чем 4,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Германия и Франция заблокировали введение новых европейских санкций против Беларуси. Речь шла, в частности, о запрете на ввоз западных автомобилей в Беларусь. Запрет коснется лишь автомобилей, которые могут быть использованы в военных целях.

За широкий запрет выступали страны Балтии и Польша, подчеркивавшие, что данные товары через «белорусское окно» попадают в Россию.

Берлин и Париж считают, в свою очередь, что в вопросе санкций нельзя ставить Минск и Москву на одну чашу весов, ибо Беларусь все еще напрямую не участвует в войне России против Украины.

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