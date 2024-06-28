Правитель Азербайджана распустил парламент 28.06.2024, 18:01

На 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Правитель Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные парламентские выборы на 1 сентября и распустил милли меджлис (парламент), передает пресс-служба главы государства. Сроки полномочий парламента заканчивались в 2025 году.

Решение о роспуске парламента было принято 20 июня на заседании правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА), после чего депутаты инициировали соответствующее обращение к Алиеву, пишет Report. За проведение внеочередных парламентских выборов проголосовали 105 депутатов, один высказался против.

Заместитель правления ПЕА Таир Будагов объяснял необходимость переноса парламентских выборов проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и других крупных международных мероприятий в Азербайджане в ноябре 2024 года.

«Важное значение имеет высокий уровень организации как выборов, так и вышеотмеченных мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать целесообразность полного функционирования парламента страны в этот период, — приводило его слова агентство Trend. — Считаем, что в нынешних условиях милли меджлис, отдавая приоритет государственным интересам, должен выступить с инициативой о роспуске парламента и проведении досрочных выборов».

Выборы в парламент проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября на основе мажоритарной избирательной системы и путем тайного голосования. Милли меджлис состоит из 125 депутатов. Будущий созыв парламента станет седьмым по счету. Туда не могут быть избраны лица с двойным гражданством, имеющие обязательства перед другими странами, представители исполнительной или судебной власти, религиозные деятели, недееспособные и осужденные за тяжкие преступления.

Нынешний созыв парламента также был избран на внеочередных выборах 9 февраля 2020 года. В них приняли участие 1314 кандидатов, из которых 246 представляли политические партии, писал Day.Az. Победу одержала ПЕА, итоговая явка составила 47,81%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com