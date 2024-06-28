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Украина вернула из Беларуси на родину пятерых политзаключенных

  • 28.06.2024, 22:36
Украина вернула из Беларуси на родину пятерых политзаключенных
Микола Швец

Еще 10 украинцев вернулись домой из российского плена.

Украина вернула на родину 10 человек. Среди них оказался Николай Швец, которого белорусские силовики и пропаганда обвиняли в диверсии в Мачулищах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 июля в своем телеграм-канале.

«Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности», — написал Владимир Зеленский.

Президент Украины опубликовал список освобожденных граждан страны. Среди них оказались заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году Нариман Джелял, Елена Пех и Валерий Матюшенко, которые были в плену еще с 2017—2018 годов, священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске Богдан Гелета и Иван Левицкий.

«Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова», — написал Зеленский.

Украинский лидер выразил слова благодарности команде, которая занимается освобождением пленных, и отдельно отметил «усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей».

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