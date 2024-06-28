Украина вернула из Беларуси на родину пятерых политзаключенных
- 28.06.2024, 22:36
Еще 10 украинцев вернулись домой из российского плена.
Украина вернула на родину 10 человек. Среди них оказался Николай Швец, которого белорусские силовики и пропаганда обвиняли в диверсии в Мачулищах. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 июля в своем телеграм-канале.
«Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности», — написал Владимир Зеленский.
Президент Украины опубликовал список освобожденных граждан страны. Среди них оказались заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году Нариман Джелял, Елена Пех и Валерий Матюшенко, которые были в плену еще с 2017—2018 годов, священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске Богдан Гелета и Иван Левицкий.
«Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова», — написал Зеленский.
Украинский лидер выразил слова благодарности команде, которая занимается освобождением пленных, и отдельно отметил «усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей».