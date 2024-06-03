The Economist: Украина побеждает в битве за Крым 3.06.2024, 9:32

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ВСУ обязательно снесут Крымский мост.

Украина пока не может провести наземную операцию в направлении оккупированного Крыма, но уже побеждает агрессора Россию в борьбе за полуостров. Силы обороны выгнали основную часть Черноморского флота, постоянно бьют по российской ПВО и наносят удары по авиационным базам, откуда взлетают вражеские боевые самолеты.

В материале The Economist говорится, что даже в условиях, когда США сохраняют некоторые ограничения на применения своего оружия, Украина достигает успехов.

«Украинская кампания является смесью военной и политической стратегии. Политически это самый важный актив России; но он также очень уязвим», - отметил бывший советник Минобороны Германии Нико Ланге.

Крымский мост будет снесен

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден: захватчикам уже «негде спрятаться» в Крыму. Украинцы в курсе всего, что происходит на полуострове, и обязательно «снесут Керченский мост, когда будут готовы».

Но проблемой будет новая железная дорога Ростов-Крым, которую оккупанты строят с российской территории через оккупированный юг.

«Железная дорога по сухопутному коридору - это признание со стороны российских оккупантов того, что Крымский (Керченский) мост обречен. Они ищут способ подстраховать свои ставки, потому что осознают, что рано или поздно у них возникнут проблемы», - подчеркнул представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.