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Украина добивает остатки Черноморского флота в Крыму

  • 3.06.2024, 10:30
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Украина добивает остатки Черноморского флота в Крыму

СМИ назвали цели ВСУ.

Киев уничтожил или повредил больше 10 военных кораблей России. Чтобы спасти остатки своего флота, в Минобороны РФ приняли решение передислоцировать крупные корабли как можно дальше от Крыма. На оккупированном полуострове остались небольшие тральщики, десантные и патрульные корабли, информирует ресурс Forbes, именно поэтому Киев переключил свое внимание на остатки некогда могучего флота РФ.

Последняя атака Киева оказалась проблематичной для РФ. Надводные дроны «Магура V5» взяли курс на бухту Узкая.

Российские вертолеты не смогли уничтожить с воздуха все цели, как и береговая охрана, которая стреляла из пулемета. Как итог — два патрульных катера типа «Тунец» отправились на дно морское и еще два получили повреждения.

Также ВСУ удалось повредить два парома в Керчи. С одной стороны, «Тунцы» — это не боевые корабли и на них нет мощного оружия или ракет, но их используют в качестве доставки материально-технического обеспечения оккупантам.

Эксперты заявляют, что такими атаками Киев сокращает логистику врага в Крыму.

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