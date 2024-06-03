СМИ: Экс-секретарь Совбеза России Патрушев болен 1 3.06.2024, 11:02

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Новая должность связана с необходимостью лечения.

В интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман бывший глава Службы внешней разведки Украины(СВР), экс-начальник ГУР Минобороны и бывший глава департамента контрразведки СБУ Валерий Кондратюк заявил, что бывший секретарь Совета безопасности страны-агрессора России Николай Патрушев испытывает проблемы со здоровьем.

Перевод экс-секретаря совета безопасности страны-оккупанта РФ на новую должность Кондратюк не считает признаком политического ослабления Патрушева.

«Это не значит, что Патрушев попал в опалу, как стали рассматривать многие аналитики. На самом деле все вяжется с тем, что Патрушев физически является очень больным человеком. Он лечится, он борется», – отметил бывший украинский разведчик.

Экс-глава ГУР полагает, что тот объем задач, которым ранее занимался Патрушев, сейчас ему не под силу.

«Это связано с необходимостью перемещения, переездами, проведением каких-то вещей. Патрушев получил должность помощника президента. То есть это позволяет ему иметь более свободный график, необходимый для лечения», – считает Кондратюк.

По мнению бывшего руководителя СВР, подтверждение того, что Патрушев остается влиятельной в Кремле фигурой, – это дальнейшее продвижение его сына по российской карьерной лестнице.