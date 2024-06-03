Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения «цена-мощность» 3.06.2024, 11:14

Эксперты проанализировали модели разных ценовых категорий.

Создатели самого известного мобильного бенчмарка AnTuTu представили свежие рейтинги самых выгодных Аndroid-смартфонов. Сервис проанализировал модели разных ценовых категорий – именно они предлагают лучшее соотношение цены и производительности в 2024 году.

В рейтинге за май произошли заметные изменения. Например, OnePlus 12 больше не самый «оптимальный» флагман, а некоторые устройства на Snapdragon 8 Gen 3 стали дешеветь и фактически обесценились до субфлагманов.

Лучшие среди самых доступных. В сегменте до 290 долларов Redmi K70E все еще предлагает лучшее соотношение цены и производительности. Это сбалансированный бюджетник с мощной «начинкой» и 120-герцовым OLED-экраном. За ним расположились Realme GT Neo6 SE и iQOO Z9 Turbo

Лучшие «середнячки». iQOO Neo9S Pro лидирует среди смартфонов в диапазоне $280-420. Основная причина – процессор Dimensity 9300 Plus, который даже мощнее Snapdragon 8 Gen 3. Второе и третье места заняли OnePlus Ace 3 и iQOO Neo8 Pro.

Лучшие субфлагманы. В категории от 420 до 560 долларов рекомендуют обратит внимание на Realme GT5 Pro. Сейчас это самый доступный девайс с актуальным Snapdragon 8 Gen 3. На втором и третьем местах – iQOO 12 и Vivo X100s.

Лучший из дорогих телефонов. В категории 550 долларов и дороже долгое время лидировал OnePlus 12, но сейчас он переместился на вторую позицию, уступив Nubia Z60 Ultra. На третье место вышел новичок – Honor Magic 6.