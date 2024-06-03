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Установлена личность военного преступника, который издевался над украинскими военнопленными

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  • 3.06.2024, 14:46
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Установлена личность военного преступника, который издевался над украинскими военнопленными

Он связан с ДШРГ «Русич».

Команды OSINT «Бджоли» и evocation.info установили личность военного преступника, который издевался над украинскими военнопленными, это российский лейтенант Алексей Киприн, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в telegram.

Сообщается, что Киприн с позывным «Барс» — бывший товарищ неонациста Алексея Мильчакова, командира подразделения ДШРГ «Русич».

Он воевал санитарным инструктором в «Русичах" против Украины с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к регулярным войскам вс агрессора.

Получил офицерское звание и дослужился до командира штурмовой роты. Награжден орденами мужества и георгиевским крестом IV степени.

Семья Киприна воспитывает двух малолетних сыновей и проживает в городе Красное Село возле Санкт-Петербурга.

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