Удары по России из HIMARS: на видео попал взрыв ЗРК в Белгородской области 1 3.06.2024, 15:14

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Чем примечателен этот случай.

Украинская армия нанесла удар по системе противовоздушной обороны «С-300 / 400» в Белгородской области, использовав американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Этот случай примечателен тем, что он стал одним из первых примеров применения американского оружия на территории России. Сообщается, что удар был нанесен 1-2 июня.

Установки «С-300» из РФ регулярно наносят удары по жилым домам в Харькове. И вот впервые с начала войны ВС РФ прилетело возмездие.

На опубликованных кадрах, размещенных в Telegram-канале «Досье Шпиона», видны результаты поражения зенитно-ракетного комплекса. Видео демонстрирует детонацию ракет комплекса, а на нескольких фотографиях можно увидеть уничтоженные части системы ПВО.

Этот инцидент подчеркивает эскалацию конфликта и расширение географии боевых действий, поскольку украинские военные впервые начали открыто применять американское вооружение на российской территории.