закрыть
3 июня 2024, понедельник, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удары по России из HIMARS: на видео попал взрыв ЗРК в Белгородской области

1
  • 3.06.2024, 15:14
  • 5,320
Удары по России из HIMARS: на видео попал взрыв ЗРК в Белгородской области

Чем примечателен этот случай.

Украинская армия нанесла удар по системе противовоздушной обороны «С-300 / 400» в Белгородской области, использовав американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Этот случай примечателен тем, что он стал одним из первых примеров применения американского оружия на территории России. Сообщается, что удар был нанесен 1-2 июня.

Установки «С-300» из РФ регулярно наносят удары по жилым домам в Харькове. И вот впервые с начала войны ВС РФ прилетело возмездие. 

На опубликованных кадрах, размещенных в Telegram-канале «Досье Шпиона», видны результаты поражения зенитно-ракетного комплекса. Видео демонстрирует детонацию ракет комплекса, а на нескольких фотографиях можно увидеть уничтоженные части системы ПВО.

Этот инцидент подчеркивает эскалацию конфликта и расширение географии боевых действий, поскольку украинские военные впервые начали открыто применять американское вооружение на российской территории.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин