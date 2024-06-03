ВСУ бьют по оккупантам индийскими боеприпасами 1 3.06.2024, 16:30

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Как они попали в Украину и что о них известно.

На вооружении ВСУ были замечены 125-мм танковые обломочно-фугасные боеприпасы индийского производства. Они представляют собой копию советских снарядов.

Фото боеприпасов были обнародованы в сети. Об этом пишет «Милитарный».

«Украинские танкисты получили на вооружение 125 мм танковые боеприпасы производства индийской компании Munitions India Limited. Они являются копией еще советских снарядов 3ОФ19, спроектированных в 1960-х годах», — говорится в сообщении.

На фото, наряду с индийскими боеприпасами, которые готовят к загрузке в танковую боеукладку, также лежат аналоги советского/украинского и пакистанского производства.

Что известно о боеприпасе и его аналогах

Боеприпас 3ОФ19 – часть выстрела 3ВОФ22, разработанного для пушки 2А46 еще в СССР, на вооружение его приняли в 1962 году.

Снаряд, несмотря на возраст разработки, остается актуальным из-за простоты конструкции и большой мощности. По словам проектировщиков, 90% летальная зона для пехоты в случае детонации составляет 40 м в ширину и 20 м в глубину от места разрыва в направлении выстрела.

Известно, что танковый снаряд производства Индии весит 23 килограмма и оснащен взрывчатой смесью гексогена и тротила в соотношении 60:40. Масса снаряженной взрывчатки составляет 3,4 килограмма.

Компания Munitions India Limited, выпускающая эти снаряды, принадлежит министерству обороны Индии и является ведущим производителем артиллерийских боеприпасов внутри страны. Предприятие кроме танковых боеприпасов также производит и артиллерийские 105 мм и 155 мм снаряды.

Более того, как пишет издание, индийские 155 мм артиллерийские боеприпасы также были замечены в использовании украинских военных в 2024 году.

В то же время, остается неизвестным, каким образом оружие индийского производства попадает в Украину, ведь публичных объявлений такого сотрудничества не было. Поэтому можно сделать вывод, что они могут поступать через третьи страны.

Отметим, что в конце февраля 2024 года немецкое издание Spiegel сообщало, что Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Тогда источники сказали, что в Индии хранится несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов.

Прямое сотрудничество с Индией не развилось, ведь правительство страны не хотело открыто продавать свои снаряды из-за тесных взаимоотношений с Россией.