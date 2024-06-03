На саммите мира США представит вице-президент Камала Харрис 5 3.06.2024, 18:49

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Камала Харрис

Также на саммит приедет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

На саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки представит вице-президент Камала Харрис.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине», - приводит Белый дом заявление пресс-секретаря Харррис Кирстен Аллен.

Аллен уточнила, что Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который основан на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от российской агрессии.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите», - подчеркивается в заявлении.