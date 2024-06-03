В Забайкалье и Бурятии ввели режим федерального ЧС из-за пожаров 5 3.06.2024, 19:36

Горят более ста тысяч гектаров леса.

В Забайкалье и Бурятии ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров. Об этом сообщил Рослесхоз.

«Этот режим позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Авиалесоохраны, на сегодня, 3 июня, в Забайкальском крае зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – десять возгораний на 34,1 тысячи гектаров. Это почти как половина Москвы. Причиной возникновения некоторых пожаров стали сухие грозы.

В Бурятии введён полный запрет на посещение лесов. При этом район, в котором горят леса, страдает ещё и от затоплений, отмечает «Сибирь.Реалии».