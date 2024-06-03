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Литва ужесточает вывоз автомобилей с территории ЕС в Беларусь

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  • 3.06.2024, 20:15
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Литва ужесточает вывоз автомобилей с территории ЕС в Беларусь

С 4 июня.

С 4 июня вывезти приобретенный в ЕС автомобиль с территории Литвы в Беларусь сможет только его владелец. Об этом сообщает пресс-служба литовской таможни.

Со вторника при оформлении экспорта, реэкспорта и транзитной перевозки автомобилей не старше пяти лет, литовской стороной в обязательном порядке будут требоваться дополнительные документы, подтверждающие ненарушение ограничений международных санкций.

«Кроме того, с 4 июня текущего года при экспорте, реэкспорте или транзите легкового автомобиля, приобретенного физическим лицом, в Беларусь вывезти автомобиль сможет только владелец», — говорится в сообщении.

В литовском ведомстве отметили, что доверенности, выданные владельцем автомобиля, например, близкому родственнику, приниматься во внимание не будут.

В таможне Литвы отметили, что ужесточает меры в рамках подписанного в Вильнюсе 9 мая этого года Пятистороннего европейского таможенного соглашения о применении единых контрольных мер по реализации санкций.

Напомним, с 3 июня правительство Литвы также ввело новый перечень товаров, которые запрещены для импорта из Беларуси и России. Люди сообщают, что в литовских пунктах пропуска им предлагают выбрасывать продукты, напитки, сигареты и прочие товары (даже те, которых нет в ограничительном списке).

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