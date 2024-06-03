ВСУ ударили по С-300 на территории РФ 2 3.06.2024, 21:32

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Украинские защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.

«Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории», - написала министр.

Также она напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.