ВСУ ударили по С-300 на территории РФ

ВСУ ударили по С-300 на территории РФ2
- 3.06.2024, 21:32
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Украинские защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в Telegram.
«Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории», - написала министр.
Также она напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.