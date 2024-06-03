ВСУ взяли в плен около 60 российских оккупантов 3.06.2024, 21:47

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На Харьковском направлении.

Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Событие случилось в воскресенье, 2 июня, – бойцы Сил обороны взяли пленных оккупантов возле Волчанска, сообщил он.

В тот же день Волошин сообщал, что украинские подразделения контролируют большую часть города – около 70%, а в городе и в окрестностях идут жестокие бои.

По состоянию на 3 июня в Волчанске продолжаются бои, отметил военный.