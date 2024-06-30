Forbes: Украинцы на Як-52 отстреливают вражеские дроны из дробовика 3 30.06.2024, 10:58

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Россияне жалуются, что их БПЛА стали «мишенью в тире».

Украинские бойцы на винтовом самолете времен Первой мировой Як-52 ведут охоту за российскими дронами, и на этой неделе добавили еще два уничтоженных дрона в свой послужной список, пишет Forbes.

«На видеозаписи с российского беспилотного летательного аппарата, распространенной в интернете в субботу, запечатлено, как два украинских летчика из открытой кабины своего учебного самолета Як-52, построенного в 1970-х годах, сбивают свою последнюю цель - сам беспилотник. Як-52 и российский беспилотник находятся всего в нескольких ярдах друг от друга. Похоже, что пассажир Як-52, сидящий на заднем сиденье, который, по слухам, вооружен дробовиком, уничтожающим беспилотники, целится в дрон. Возможно, это то самое ружье, которое принесло ему известность», - пишет издание.

Ранее в этом месяце российский блогер пожаловался на то, что экипаж Як-52 «стреляет по нашим БПЛА, как в тире». Другие сравнивали эту тактику с боями времен Первой мировой войны.

Forbes напоминает, что еще в середине апреля в Интернете появились видеозаписи, на которых видно, как Як-52 сталкивается с российским БПЛА «Орлан» над Херсонской областью и сбивает его. В начале июня, в сети появилось аналогичное видео - на этот раз снятое россиянами. На нем запечатлено, как Як-52 сбивает российский разведывательный беспилотник ZALA.

Кроме того, на фотографиях, которые появились в социальных сетях во вторник, видны отметки об уничтожении на боку Як-52: по меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов Orlan и два ZALA.

«На видеозаписи, сделанной в субботу, похоже, запечатлена еще одна пара отметин, что означает, что у украинских охотников за беспилотниками была напряженная неделя», - пишет Forbes.

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