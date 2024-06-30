Танкисты ВСУ залпом разнесли укрепления РФ на Авдеевском направлении 30.06.2024, 15:01

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Вражеская пехота бросилась бежать.

Танкисты ВСУ из состава 1-й танковой бригады разнесли на кирпичи позиции россиян на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео с работой танкистов было опубликовано в Сети, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах показана работа танкистов, с небольшой дальности осуществляющих обстрел позиций врага.

Для эффективного поражения живой силы танкисты используют осколочно-фугасные 125-мм танковые снаряды.

В конце концов, на видео можно заметить, как российская пехота покидает здание, которое только что подбил украинский танк.

Надо отметить, что такое небольшое расстояние обстрела довольно опасно, поскольку танк мог быть поражен из противотанкового гранатомета противника.

Обстрел вражеских позиций происходил в поселке Новоалександровка Донецкой области по координатам 48.27516, 37.56563.

Из-за плохого качества видео трудно точно идентифицировать боевую машину, но можно утверждать, что это танк советского производства, предположительно, «Т-64».

Кроме этого, на видео можно заметить низкую скорость заднего хода, присущую советским танкам «Т-64» и «Т-72», из-за особенностей их коробки переключения передач.

Сейчас на Авдеевском направлении используются как танки советского производства, так и боевые машины западных образцов.

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