Фуры, которые едут в Беларусь, создают серьезные проблемы для жителей литовского пограничья
- 30.06.2024, 15:57
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Не обходится без аварий и конфликтов.
Жители Шальчининкайского района Литвы страдают от длинных очередей грузовиков, ожидающих въезда в Беларусь, пишет издание BNS.
Закрытие двух пограничных пунктов привело к тому, что на двух оставшихся пунктах пропуска скопились километровые очереди, вызывая проблемы для местного населения, включая шум и ухудшение дорожного движения.
«Жители небольшого села всегда наслаждались тишиной и спокойствием, но сейчас страдают от постоянного шума мощных тракторных двигателей, – объясняет один из собеседников издания. – Они не могут свободно ездить, дети боятся играть на улице – грузовики не просто тихо стоят в очереди, они гудят, ездят туда-сюда, разворачиваются и снова возвращаются».
Местные жители обращают внимание также на повреждение дорожного покрытия, блокированные въезды во дворы и двигатели фур, которые мешают спать по ночам. Не обходится без аварий и конфликтов – уставшее население и водители выплескивают накопившееся напряжение.
Согласно данным Управления пунктов погранконтроля Минтранспорта Литвы, в пункте пропуска «Мядининкай» грузовики ожидают пересечения границы до 121 часа, что составляет около пяти суток. На пограничном переходе «Шальчининкай» ситуация еще хуже, с ожиданием до 149 часов, или более шести суток. В конце недели общее количество грузовиков на этих погранпереходах превысило 1300 единиц.