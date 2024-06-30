Фуры, которые едут в Беларусь, создают серьезные проблемы для жителей литовского пограничья 30.06.2024, 15:57

1,732

Не обходится без аварий и конфликтов.

Жители Шальчининкайского района Литвы страдают от длинных очередей грузовиков, ожидающих въезда в Беларусь, пишет издание BNS.

Закрытие двух пограничных пунктов привело к тому, что на двух оставшихся пунктах пропуска скопились километровые очереди, вызывая проблемы для местного населения, включая шум и ухудшение дорожного движения.

«Жители небольшого села всегда наслаждались тишиной и спокойствием, но сейчас страдают от постоянного шума мощных тракторных двигателей, – объясняет один из собеседников издания. – Они не могут свободно ездить, дети боятся играть на улице – грузовики не просто тихо стоят в очереди, они гудят, ездят туда-сюда, разворачиваются и снова возвращаются».

Местные жители обращают внимание также на повреждение дорожного покрытия, блокированные въезды во дворы и двигатели фур, которые мешают спать по ночам. Не обходится без аварий и конфликтов – уставшее население и водители выплескивают накопившееся напряжение.

Согласно данным Управления пунктов погранконтроля Минтранспорта Литвы, в пункте пропуска «Мядининкай» грузовики ожидают пересечения границы до 121 часа, что составляет около пяти суток. На пограничном переходе «Шальчининкай» ситуация еще хуже, с ожиданием до 149 часов, или более шести суток. В конце недели общее количество грузовиков на этих погранпереходах превысило 1300 единиц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com