Белорусские военные строят блокпосты вблизи границы с Украиной
- 30.06.2024, 16:32
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И усиленно проверяют машины и документы граждан.
На территории Гомельской и Брестской областей продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси.
В Гомельском облисполкоме предупредили белорусов о том, что во время отработки задач подразделения военных могут действовать на различных участках местности, организовывать блокпосты, осуществлять проверку машин и документов граждан.