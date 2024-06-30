Белорусские военные строят блокпосты вблизи границы с Украиной 30.06.2024, 16:32

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И усиленно проверяют машины и документы граждан.

На территории Гомельской и Брестской областей продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси.

В Гомельском облисполкоме предупредили белорусов о том, что во время отработки задач подразделения военных могут действовать на различных участках местности, организовывать блокпосты, осуществлять проверку машин и документов граждан.

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