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В России горит пол-Москвы

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  • 4.06.2024, 8:28
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В России горит пол-Москвы

Из-за лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье объявили чрезвычайную ситуацию.

В нескольких регионах РФ бушуют лесные пожары. В Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели режим ЧС федерального уровня.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). По состоянию на 3 июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – 10 возгораний на 34,1 тысячи гектаров.

Общая площадь этих пожаров равна почти половине площади Москвы. Причиной возникновения некоторых пожаров стали сухие грозы.

В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов. Отмечается, что район, в котором горят леса, страдает еще и от затоплений.

В Рослесхозе заверяют, что режим ЧС поможет справиться с пожарами.

«Этот режим позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров», – сказано в заявлении.

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