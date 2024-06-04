В России горит пол-Москвы

В России горит пол-Москвы2
- 4.06.2024, 8:28
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Из-за лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье объявили чрезвычайную ситуацию.
В нескольких регионах РФ бушуют лесные пожары. В Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели режим ЧС федерального уровня.
Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). По состоянию на 3 июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – 10 возгораний на 34,1 тысячи гектаров.
Общая площадь этих пожаров равна почти половине площади Москвы. Причиной возникновения некоторых пожаров стали сухие грозы.
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов. Отмечается, что район, в котором горят леса, страдает еще и от затоплений.
В Рослесхозе заверяют, что режим ЧС поможет справиться с пожарами.
«Этот режим позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров», – сказано в заявлении.