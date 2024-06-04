Экспресс в ад: в Бурятии машинист снял на видео, как поезд мчится через горящий лес 4 4.06.2024, 9:38

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От лесного пожара летят искры, а дорогу полностью заволокло дымом.

Машинист поезда снял видео, которое скорее напоминает фильм ужасов, нежели реальность. На кадрах видно, как локомотив несется сквозь горящий лес в Бурятии. От лесного пожара летят искры, а дорогу целиком и полностью заволокло дымом. В какой-то момент видимость становится минимальной, после чего состав выезжает из охваченной пламенем местности и продолжает путь.

Поезд сквозь Ад.

Кадры прямиком из кабины машиниста.

Видео снято сегодня в Муйском районе в Бурятии, сейчас в республике полыхает примерно 30 тысяч гектаров тайги. Причина — сухая гроза. pic.twitter.com/Et3VgPgt25 — 𝕬𝖑𝖊𝖐𝖘 𝕱𝖎𝖓𝖉𝖑𝖆𝖞 (@Alexfromsp13746) June 2, 2024

По словам специалистов, причиной возникновения пожаров в Бурятии стала сухая гроза. Общая площадь, охваченная огнем, составила больше 30 га. По информации МЧС России, сейчас со стихией борются более 400 человек, почти 120 единиц техники, в том числе и вертолет.