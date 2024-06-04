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Экспресс в ад: в Бурятии машинист снял на видео, как поезд мчится через горящий лес

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  • 4.06.2024, 9:38
  • 4,288
Экспресс в ад: в Бурятии машинист снял на видео, как поезд мчится через горящий лес

От лесного пожара летят искры, а дорогу полностью заволокло дымом.

Машинист поезда снял видео, которое скорее напоминает фильм ужасов, нежели реальность. На кадрах видно, как локомотив несется сквозь горящий лес в Бурятии. От лесного пожара летят искры, а дорогу целиком и полностью заволокло дымом. В какой-то момент видимость становится минимальной, после чего состав выезжает из охваченной пламенем местности и продолжает путь.

По словам специалистов, причиной возникновения пожаров в Бурятии стала сухая гроза. Общая площадь, охваченная огнем, составила больше 30 га. По информации МЧС России, сейчас со стихией борются более 400 человек, почти 120 единиц техники, в том числе и вертолет.

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