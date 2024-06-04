Токаев назначил нового посла в Беларуси 4.06.2024, 10:30

1,426

Тимур Жаксылыков

Детали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Беларуси. Им стал Тимур Жаксылыков, который до этого был заместителем министра экономики. Он также будет представлять Казахснат при уставных органах СНГ, передает «Голос народа».

Одновременно Ерлан Байжанов освобожден от должности посла в Беларуси.

Тимур Жаксылыков родился в 1968 году. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казахский финансово-экономический институт и магистратуру Института политических исследований в Страсбурге. Работал в ЕЭК.