Токаев назначил нового посла в Беларуси
- 4.06.2024, 10:30
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Детали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла в Беларуси. Им стал Тимур Жаксылыков, который до этого был заместителем министра экономики. Он также будет представлять Казахснат при уставных органах СНГ, передает «Голос народа».
Одновременно Ерлан Байжанов освобожден от должности посла в Беларуси.
Тимур Жаксылыков родился в 1968 году. Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казахский финансово-экономический институт и магистратуру Института политических исследований в Страсбурге. Работал в ЕЭК.