Под Часовым Яром украинские военные уничтожили «гордость» россиян 2 4.06.2024, 13:43

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Украинские воины уничтожили в Донецкой области бронированный автомобиль «Тайфун-К», стоимостью около $2,5 миллиона.

Об этом АрмияInform сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортиця» подполковник Назар Волошин.

«Была уничтожена 1 бронемашина «Тайфун-К», которой пытались штурмовать», - заявил представитель ОСГВ «Хортиця».

Это произошло 3 июня 2024 года.

В общем, за минувшие сутки на Часовояровском направлении украинские защитники уничтожили 80 оккупантов, 123 россиянина получили ранения.

Что известно о российском бронированном автомобиле «Тайфун-К»?

КАМАЗ-63968 «Тайфун-К» - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Заявлено, что транспортное средство соответствует машинам типа MRAP.

Бронемашина находится на вооружении армии России с 2015 года. Броня 4-го класса должна защищать от пуль калибра 14,5 мм, корпус должен выдерживать подрывы взрывных устройств мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Одновременно в машине может разместиться три члена экипажа и 14 солдат. Машина является частью семейства бронеавтомобилей «Тайфун».