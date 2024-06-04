ВСУ разгромили колонну техники в глубоком тылу россиян 1 4.06.2024, 15:14

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На видео все горит.

Благодаря новым технологиям ВСУ получили возможность залетать в глубокий тыл россиян на глубину до 50 километров и атаковать цели даже ночью.

Россияне показали уничтоженную колонну артиллеристов, разбитую украинскими ночными дронами в тылу за линией фронта.

Видео обнародовал Телеграм-канал russia no context.

На кадрах показаны три охваченные огнем машины, пораженные в тылу оккупантов во время перемещения колонной.

Один из грузовиков «Урал» был нагружен неизвестными ящиками, а третий буксировал 152 мм пушку 2А36 «Гиацинт-Б», она сгорела полностью. По словам авторов видео, проезжавших мимо догорающей колонны, российская техника была поражена «ночными» FPV-дронами.

С развитием технологий беспилотники стали едва ли не основной угрозой на фронте, за прошлый год расширившей свой операционный радиус на десятки километров вглубь вражеского тыла.

Для нанесения ударов используются как обычные FPV-дроны коптерного типа, так и дальнобойные беспилотники самолетного типа. Посредством сети ретрансляторов лучшие из них способны преодолевать до 50 километров.

Учитывая это и активизацию работы украинских операторов разведывательных БПЛА, большинство передвижений логистической техники, артиллерии и даже пехоты оккупантов сдвинулись на темное время, когда это менее заметно.

Однако ситуация начала меняться уже в конце 2023 года, когда на фронте стали появляться первые серийные FPV-дроны с тепловизионными оптическими устройствами, которые позволили поражать технику в любых условиях.