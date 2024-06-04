СМИ: Путин странно выглядит и с трудом ходит из-за бронежилета под одеждой 4.06.2024, 15:27

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Глава РФ боится покушения на публичных мероприятиях.

Российские спецслужбы беспрецедентно усилили и до того высокий уровень охраны Владимира Путина — по рекомендации спецслужб во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить бронежилет, рассказали The Moscow Times два российских чиновника и подтвердил источник, близкий к Кремлю.

По словам чиновника, который неоднократно лично видел Путина во время его публичных мероприятий, носить бронежилет он начал еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

«В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И эта мера предосторожности, я считаю, правильная», — рассказал российский чиновник, присутствовавший на Красной площади во время парада.

Джейд Миллер, британский консультант по вопросам безопасности, по просьбе The Moscow Times изучила видеокадры с выступлением Путина на Параде 9 мая 2024 года и пришла к заключению, что российский правитель действительно был облачен в бронежилет.

«Путин ходит довольно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих, — сказала Миллер. — Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся довольно широкими и квадратными, не видно формы спины и лопаток».

По словам эксперта, по поведению российского президента можно сделать вывод, что под пальто надето что-то, что доставляет ему дискомфорт при ходьбе. «В ряде случаев он поднимает и поправляет плечи, что свидетельствует о дискомфорте от того, как баллистический жилет сидит на плечах, и при длительном ношении его вес может вызывать раздражение и дискомфорт».

«Видно, что Путин держит пальто высоко застегнутым, и видно, что он проверяет, застегнуто ли оно, как будто пытается убедиться, что никто не видит что под пальто. По моему профессиональному мнению, Путин во время посещения парада носит некую форму баллистической защиты», — заключила Миллер.

Официально Кремль отвергает необходимость повышения мер безопасности для президента Путина. «[Меры безопасности] на обычном уровне. Делается то, что нужно для обеспечения безопасности президента», — говорил в середине мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя покушения на словацкого премьера Роберта Фицо.

Парад победы — важное символическое событие для Кремля, его подготовка начинается задолго, а меры безопасности максимально строгие. Доступ на Красную площадь, где 9 мая появляется Путин и его гости закрывается за две недели до Парада. Прилегающую к Кремлю территорию, куда Путин, его иностранные гости и российские элиты приходят для возложения цветов, также перекрывают за несколько дней до 9 мая.

Наблюдать за Парадом с трибуны могут лишь те, кого лично приглашает Кремль, предварительно проверив их биографию. Перед попаданием на Красную площадь все гости — ветераны, чиновники, депутаты и другие приглашенные — заблаговременно проходят скрупулезный личный досмотр.

Во время участия в параде 9 мая и во время возложения венков к вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду со всех сторон российского президента окружали около двух десятков секьюрити в солнцезащитных очках с портативными бронежилетами в виде портфелей.

Одновременно с этим на крыше Кремля, ГУМа и близлежащих зданий находились десятки снайперов из Службы безопасности президента.

Путин серьезно относится к своей безопасности и в отличие от многих лидеров других стран всегда прислушивается к все новым требованиям своей охраны, рассказал The Moscow Times Андрей Солдатов, специализирующийся на исследовании российских спецслужб:

«Путин довольно уникальный лидер в том, что он как правило соглашается на повышение уровня безопасности, расширения периметра безопасности, когда об этом просит его охрана. Как правило, другие лидеры находятся в постоянном конфликте со своей охраной, но не Путин. Он почти всегда идет навстречу их требованиям. А уж сейчас, я думаю, и подавно».